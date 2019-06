Thiem: „Fast die ganze Stadt steht hinter Monfils“

Thiem konzentriert sich nur noch auf das heutige Achtelfinale gegen Monfils (drittes Spiel nach 11 Uhr). Die beiden verstehen sich gut, blicken auf verrückte Spiele zurück. In den direkten Duellen führt der Lichtenwörther 4:0, dazu kommen drei Matches, die nicht gespielt werden konnten. „Zweimal gab er w.o. - letztes Jahr in Doha wurde ich vor dem Semifinale krank.“ Welche Partie nimmt er als Maßstab? „Keine! Ich hab immer gewonnen, aber irgendwie waren wir beide nie in Höchstform. Einer war krank oder nicht gut drauf.“