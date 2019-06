Rapid will „wie eine Dampfwalze zurückkommen“

Sturm hat „keine Ahnung“

Lukas Spendlhofers Eigentor (43.) blieb am Sonntag der einzige Treffer der Wiener in Graz-Liebenau. Gescheitert ist Rapid auch an sich selbst. Fehlende Effizienz vor dem gegnerischen Gehäuse, dazu billige Gegentreffer beim 1:2 im Hinspiel. Kapitän Schwab merkte an, dass das Duell um den Startplatz in der Europa-League-Qualifikation bereits in Hütteldorf verloren wurde. Thomas Murg sprach von einer schwachen Sturm-Elf: „Sie haben keine Ahnung, wie sie das geschafft haben.“