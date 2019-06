So geht Liefering mit dem Cup-Ticket um

Im Gegensatz zu den letzten Jahren wird das aber - aller Voraussicht nach - keine Auswirkungen auf die weiteren Salzburger Teilnehmer haben. Die Bullen sind ohnehin gesetzt, dazu gibt es - Stand 2. Juni - drei weitere Tickets. Diese gehen an die beiden Landescup-Finalisten - in diesem Jahr Anif und Zell am See - sowie den besten Salzburger Regionalligisten. Da dies ebenfalls Anif ist, rückt der nächstplatzierte Salzburger Klub nach.