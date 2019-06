Makelloses Koppl ist jetzt wieder erstklassig

Als Koppl Mitte August nach einer Pleite bei Siezenheim 1c enttäuscht die Heimreise antrat, hätte sich wohl kaum einer ausmalen können, was folgen sollte. Die Flachgauer verließen seitdem den Platz nach jeder Begegnung als Sieger! Vor allem im Frühjahr spielte sich Koppl in einen wahren Rausch, drehte man 2019 doch 50 Mal zum Torjubel ab! Die erste Meisterfeier seit 23 Jahren (wie 2. Süd-Pendant Goldegg!) verlief am Samstag entsprechend feuchtfröhlich, endete erst in den frühen Morgenstunden.