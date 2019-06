Atle Skaardal ist nicht mehr Damen-Renndirektor

Außerdem sei entschieden worden, dass es bei den Alpin-Herren ab kommender Saison bei allen Weltcup-Rennen um fünf bis zehn Fahrer reduzierte Starterfelder geben wird. Das werde durch das Limit von 80 Punkten in der FIS-Punkteliste und der Weltcup-Startrangliste (WCSL) erreicht, so die FIS. Die ursprünglich angedachte Reduktion über eine geringere Quote für die starken Nationen wie Österreich kam demnach nicht zustande.