Irre! Halbe Million Menschen feiern CL-Helden

Schon auf der kilometerlangen Fahrt Richtung Stadtzentrum säumten am Tag nach dem 2:0-Finalsieg über Tottenham in Madrid Zehntausende Anhänger die Route. Im Zentrum der Hafenstadt warteten unzählige Fans bereits lange vor der Ankunft, um die Champions-League-Sieger am Abend hochleben zu lassen. Für Liverpool war es der sechste Triumph in der europäischen Königsklasse, der erste seit 2005.