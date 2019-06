Zustimmung von ÖVP und SPÖ, Pilz lobt Peschorn

ÖVP versichert Unterstützung

ÖVP-Klubobmann August Wöginger sagte nach der Bekanntgabe der neuen Minister: „Es ist erfreulich, dass Alexander Van der Bellen und Brigitte Bierlein so rasch eine Übergangsregierung bilden konnten. Die Volkspartei hat dem Bundespräsidenten und der Übergangskanzlerin von Anfang an ihre Unterstützung zugesichert. Dazu stehen wir auch weiterhin und werden im Sinne der Stabilität und der Ordnung in unserem Land handeln.“ Er sei überzeugt, dass die Übergangsregierung die Amtsgeschäfte der Republik bis zur Bildung einer neu gewählten Regierung reibungslos weiterführen wird, so Wöginger.