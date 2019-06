Wer jetzt die Geschicke unserer Republik lenkt

Internationale Expertin im Agrarressort

Die neue Landwirtschaftsministerin Maria Patek (60) ist seit August 2018 Leiterin der Sektion „Forstwirtschaft und Nachhaltigkeit“ im Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus. Davor leitete sie die Sektion „Wasserwirtschaft“. Patek ist Diplom-Ingenieurin, sie hat ihr Studium der Forst- und Holzwirtschaft an der Universität für Bodenkultur abgeschlossen. Außerdem hat sie den MBA in Public Management an der Universität Salzburg gemacht. Internationale Vorträge hielt Patek in der halben Welt - von Japan über China bis nach Argentinien.