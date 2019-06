Ein paar Stunden war Polizeichef Pilsl Minister

Er wird’s. Er wird’s nicht! Doch, er wird’s! Er wird’s doch nicht. Oberösterreichs Landespolizeidirektor Andreas Pilsl (ÖVP) durfte sich am Sonntag ein paar Stunden lang als Innenminister in der Übergangsregierung fühlen, bis man doch den Chef der Finanzprokuratur nahm. Pilsl ist am FPÖ-Widerspruch gescheitert, mit der er auch in Oberösterreich manchen Clinch hatte.