„HyFish“ zum innovativsten Start-up Tirols gekürt

Über 1300 Arbeitsplätze entstanden bereits durch die Unterstützung des „adventure X“ Wettbewerbs der Standortagentur Tirol und Wirtschaftskammer Tirol. Heuer landete ein Projekt zum Fischschutz auf Platz eins. Als Tiroler Finalist nimmt „HyFish“ somit auch am Euregio-Wettbewerb am 12. Juni in Bozen teil.