Salzburg-Milch verdreifacht die Käse-Produktion

Es läuft gut bei der Salzburg-Milch: So gut, dass man die Käse-Produktion im Werk Lamprechtshausen bald verdreifachen will. Doch Behördenverhandlungen und die Abstimmung mit Anrainern dauern noch: Erst in den nächsten fünf Jahren soll der Ausbau des Flachgauer Käse-Reifelagers abgeschlossen sein.