Warum Origi zum heimlichen Liverpool-Helden wurde

Solche Geschichten schreibt wohl nur der Fußball: In der Saison 2017/18 lief Divock Origi noch für den VfL Wolfsburg in der deutschen Bundesliga auf. Damals schaffte der Belgier mit Ach und Krach noch den Klassenerhalt. Am Samstag gewann er die Champions League und wurde zum heimlichen Liverpool-Helden.