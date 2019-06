Mit 1,7 Promille Polizeistreife touchiert

Der Einheimische hatte 1,72 Promille im Blut. Noch an Ort und Stelle wurden ihm Führerschein und Fahrzeugschlüssel abgebenomen. Mehrere Anzeigen erwarten den 42-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe, heißt es in der Polizeiaussendung.