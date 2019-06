Nach Traum-Debüt mit Ansage nach Las Vegas

Training mit dem Champion

Der erhoffte Knallergegner in der bärenstarken Weltergewichtsklasse wurde es zwar nicht, dafür trifft er auf einen Kontrahenten mit ähnlichem Background. Einziger echter Unterschied: Der Amerikaner Chance Rencountre (13:3 Siege) ist zehn Jahre älter. „Aber ich bin sicher, dass ich ihn schlagen werde!“ Um topfit zu sein, verbringt Naurdiev die meiste Zeit in Übersee. Bis zum großen Auftritt im Vorprogramm von „UFC 239: Jones vs. Santos“ in der T-Mobile Arena in Las Vegas trainiert er im „Hard Knocks 365“, wo sich auch Weltergewichtstitelträger Kamaru Usman fit hält. Naurdiev verrät: „Man wird in den USA schnell erkannt. Der Physiotherapeut trainiert selbst im Gym, hilft uns zweimal die Woche gratis. Die Stimmung ist großartig, man hilft einander gegenseitig, gibt Tipps.“