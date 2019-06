Thiem-Medientermin bei French Open erneut gecrasht

Robin Haase hat am Sonntag in Paris bei einem Medientermin von Dominic Thiem für österreichische Medien für großes Gelächter gesorgt. Der niederländische Tennis-Profi „crashte“ in Anspielung auf den Vorfall mit dem Raum-Wechsel Thiems wegen Serena Williams am Vortag das Gespräch. „Entschuldigung, dass ich stören muss, aber ich brauche den Stuhl jetzt fürs Interview ...“, scherzte Haase.