Tom & Jerry holten den Sieg beim Stadtkorso

„Die Figur Tom & Jerry gewinnt in der Kategorie Neue Aufbauten den Stadtkorso in Bad Aussee“, berichtet Narzissenfestobmann Rudolf Grill über ein gelungenes 60. Jubiläums-Narzissenfest. Der Bootskorso am Grundlsee ist aktuell voll im Gange. Beim Stadtkorso belegen die Figuren Frau Holle den zweiten und der Käferbaum den dritten Platz. Rund 20.000 Besucher freuten sich über ein perfektes Festwetter, 26 prachtvolle Figuren und gute Unterhaltung durch Musikkapellen und Trachtengruppen. Mehr als 60 Hoheiten der letzten Jahre waren diesmal ganz besondere Ehrengäste. Mehr dazu hier.