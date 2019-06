Vonn: „Thiem gehört zu den attraktivsten Spielern“

Die renommierte „New York Times“ widmete ihm eine ganze Seite, im Turnier-Magazin ist eine achtseitige Reportage, das französische TV bittet ihn fast täglich um Interviews. Bei keinem Grand Slam rückt Dominic Thiem mehr in den Fokus als bei den French Open. Auch seine Beziehung zur Französin Kristina „Kiki“ Mladenovic ließ seine Beliebtheitswerte bei den Fans in der „Grande Nation“ in die Höhe schnellen. Zu den großen Tennis-Fans zählt auch Lindsey Vonn, auch sie schwärmt von Thiem.