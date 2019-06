Frau Holle schneite blütenweiß herein

„Meine jungen Helfer haben heuer das Motiv vorgegeben“, erzählte Thomas Feldhammer. Seit 1. Mai arbeitete er mit Franz Loitzl an der Skulptur, der kalte Frühling machte die Arbeiten in der ungeheizten Werkstatt nicht immer einfach: „Wir mussten dieses Jahr sehr viel Tee trinken“, scherzte er. Auch in den vergangenen Tagen wartete einiges an Arbeit: Alleine für das Pflücken der 200.000 Blüten waren 20 Personen eingespannt, 50 Mitglieder der Familie und Freunde steckten in den vergangenen drei Tage die Dichternarzissen in Form.