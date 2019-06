„Kein Interesse“ an Zuzug muslimischer Familie

„Wir zahlen Steuern und haben einwandfreien Leumund“

Die Familie will ihren Hauptwohnsitz von Wien nach Weikendorf verlegen und ein Grundstück kaufen, berichtete der „Kurier“ am Wochenende. Mit einem Anwalt kämpfe sie nun darum, die Liegenschaft doch noch erwerben zu dürfen. Aus Sicht des Vaters habe die Behörde - also das Amt der niederösterreichischen Landesregierung - keinen Grund, den Erwerb zu verhindern: „Wir sind 2010 als Flüchtlinge gekommen, haben Asylstatus, zahlen Steuern und haben einen einwandfreien Leumund.“ Zudem sei die Familie „bestens integriert“, meinte der Rechtsvertreter zu der Tageszeitung.