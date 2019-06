„L‘ Equipe“: Serena bestand nicht auf Thiems Raum

Verlängert die Rasensaison

Nach dem 2:6,5:7 gegen US-Landsfrau Sofia Kenin, die erste schon in der dritten Runde erlittene Niederlage bei einem der Majors seit 2014, dachte Williams an ein weiteres Rasenturnier vor Wimbledon. „Vielleicht versuche ich eine Wildcard zu bekommen für eines des Rasen-Turniere, und dann sehen wir, was passiert“, sagte sie. „Ich habe ja jetzt Zeit übrig.“ Das dritte Grand-Slam-Turnier, wo Williams im Vorjahr ebenso wie später bei den US Open das Endspiel erreicht hatte, beginnt am 1. Juli.