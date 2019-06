Lobnig verpasst vierte EM-Medaille nur hauchdünn

Lobnig verpasste damit ihre insgesamt vierte EM-Medaille nach Gold 2016 sowie Silber 2013 und 2018. Mit dem Finaleinzug hatte die WM-Dritte des Vorjahres ihr deklariertes Ziel freilich schon erreicht. Ihr voller Fokus in diesem Jahr liegt auf den Heim-Weltmeisterschaften vom 25. August bis 1. September in Ottensheim, bei denen es auch um Quotenplätze für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio gehen wird.