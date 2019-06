Zwei Großbrände zugleich: 200 Helfer gefordert!

Ein Bauernhof sowie eine in unmittelbarer Nähe befindliche Jausenstation sind in der Nacht auf Sonntag in Going in Tirol ein Raub der Flammen geworden. Die Brände brachen nach bisherigen Informationen offenbar gleichzeitig aus. Die Brandursache ist noch unklar, das Landeskriminalamt nahm bereits Ermittlungen auf. Verletzt wurde niemand.