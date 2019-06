Unwürdiges Finale? 23 Sekunden zur Vorentscheidung

23 Sekunden für die Ewigkeit

Es waren 23 Sekunden, die in die Geschichte eingehen, denn Salah verwertete den gegebenen Elfmeter problemlos. Und Tottenham war geschockt, konnte kaum reagieren. Erst in den letzten zwanzig Minuten ging wirklich ein Ruck durch die Mannschaft Pochettinos Jungs setzten alles auf eine Karte. Doch dann kam Diwock Origi mit dem 2:0. Zwei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit. Einer saß übrigens auf der Bank und kam erst in der 76. Minute: Halbfinal-Matchwinner Lucas Moura. Dass dann die stärksten Minuten von Tottenham kamen, ist ein kleines Detail am Rande.