Box-Sensation! Ersatzmann Ruiz entthront Joshua

Profiboxer Andy Ruiz Jr. hat für eine riesige Überraschung gesorgt: Der Amerikaner entthronte Samstagabend in New York im Schwergewicht Vierfachweltmeister Anthony Joshua durch technischen K.o. in der 7. Runde. Der 29-jährige Ruiz ist damit neuer Champion der Verbände WBO, IBF und WBA (Superchampion) sowie der weniger bedeutsamen IBO.