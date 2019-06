„Wer als Moderator ,ermahnt‘, ist fehl am Platz!“

In regelmäßigen Abständen wählt die Community-Redaktion den ihrer Meinung nach interessantesten Kommentar von „Krone“-Lesern und präsentiert diesen in der Reihe „Kommentar des Tages“. Heute: Leser „RoyalFlash“ über die Forderungen von ORF-Moderator Armin Wolf an die neue Kanzlerin Brigitte Bierlein.