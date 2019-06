Traum statt Trauma - Klopp im Himmel!

Rückkehr an die Spitze

Mehrmals waren die „Reds“ in den letzten Jahren knapp an einem großen Titel vorbeigeschrammt. 2016 gab es die Final-Pleite in der Europa League gegen Sevilla, heuer fehlten nur zwei Zähler, um erstmals seit 1990 Meister zu werden. Am bittersten war wohl das Champions-League-Finale im vergangenen Jahr. Als man mit zwei Patzern von Torhüter Loris Karius das Endspiel gegen Real Madrid 1:3 verloren hatte. Nun wurde Madrid zum großen Glücksfall. Mit dem 2:0 über Tottenham eroberte Liverpool dort seinen sechsten Titel in der Königsklasse, ist diesbezüglich der dritterfolgreichste Klub.