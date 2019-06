Meisterfeier wichtiger als Champions League-Finale

Strobl-Abstieg besiegelt

Den Kopf endgültig aus der Schlinge zog Union Hallein in Thalgau. Bereits 0:2 zurück, drehten die Gäste die Partie bis zur Pause zum 3:2, steckten auch den Ausgleich weg und setzten sich am Ende verdient 5:3 durch. „Die Truppe hat so was von Moral gezeigt“, konnte Trainer Vitzkotter auch gleich den Haken unter den Klassenerhalt setzen. Denn Schlusslicht Strobl hatte daheim gegen Golling 2:4 verloren - damit war die Chance auf das SchlussrundenDirektduell futsch, der Abstieg fix.