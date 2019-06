Suchtrupp entdeckte auf Feld eine Handgranate

Auch heuer wurde auf dem Friedhof in der Peggetz in Lienz einer Tragödie gedacht: 1945 waren 25.000 Kosaken von den Briten an die Russen ausgeliefert worden. Noch immer entdeckt man dort, wo einst die Kosakenlager standen, Kriegsrelikte. Freitag fand ein Suchtrupp in Nikolsdorf unter anderem eine Splitterhandgranate.