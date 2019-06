Eklat: Thiem musste wegen Williams Raum verlassen

Thiem: „So richtig zufrieden bin ich noch nicht“

Noch ehe der sehr ungewöhnliche Raumwechsel mitten im Pressegespräch von Thiem für einen Eklat gesorgt hatte, konnte Thiem seine Sichtweise zum neuerlichen Achtelfinaleinzug bei den French Open darlegen. „Die Partie war in Ordnung. Es war mit Abstand die beste bis jetzt, aber nichtsdestotrotz muss ich mich gewaltig steigern gegen Monfils am Montag“, so Thiem.