Frontalkollision zweier Pkw

Ein Tier, das auf die Fahrbahn gelaufen war, dürfte die Ursache für den „Frontalen“ auf der Gemeindestraße im Kirchberg an der Raab gewesen sein. Beide Lenker gaben nämlich an, ihr Fahrzeug deswegen Richtung Fahrbahnmitte verrissen zu haben. Der Zusammenstoß forderte drei Verletzte, an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für die Aufräumarbeiten standen Einsatzkräfte der Feuerwehren Kirchberg an der Raab sowie Rohr an der Raab im Einsatz.