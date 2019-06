7 Fragen und Antworten

2. Wer sind die Gejagten?

Die Silberpfeile von Mercedes! Was das Duo Lewis Hamilton und Valtteri Bottas derzeit auf die Strecken dieser Welt zaubert, ist einmalig. Die heurigen Sieger in chronologischer Reihenfolge: Bottas, Hamilton, Hamilton, Bottas, Hamilton, Hamilton. Noch Fragen? Ob sich das in den beiden Rennen vor Spielberg in Montreal (9.6.) und Le Castellet (23.6.) noch ändert?