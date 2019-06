Plunder, Kornspitz und Burger aus Waizenkirchen

International denken

Von Montag 2 Uhr Früh bis Samstag Mittag wird hier in Waizenkirchen produziert. Nicht nur der Handel in Österreich wird beliefert, immer mehr streckt man auch die Fühler nach Deutschland, Ungarn, Schweiz, Belgien, Holland und Frankreich aus. Verkaufsstände auf Wochenmärkten in Ried/Innkreis, Vöcklabruck, Bad Ischl und am Linzer Südbahnhofmarkt sind aber nicht wegzudenken.