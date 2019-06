Ramos-Kumpel verstorben: „Bin am Boden zerstört“

Trauerminute bei CL-Finale

Für das spanische Nationalteam absolvierte Reyes zwischen 2003 und 2006 21 Länderspiele und erzielte dabei vier Tore. Auch in der Hauptstadt wird ihm am Samstag gedacht. Vor dem Champions-League-Finale zwischen Liverpool und Tottenham (Spielbeginn 21 Uhr) in Atleticos Estadio Metropolitano in Madrid wird es eine Schweigeminute geben.