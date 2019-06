Kapitän hätte Überholmanöver ankündigen müssen

Nach dem dramatischen Untergang eines Ausflugsdampfers in Budapest ist der Kapitän des Donau-Kreuzfahrtschiffes am Samstag offiziell zum Verdächtigen geworden. Die Justiz habe Ermittlungen wegen „grober Fahrlässigkeit“ aufgenommen, teilte ein ungarischer Gerichtsvertreter mit. Bei dem Unglück waren am Mittwochabend sieben südkoreanische Touristen gestorben, 21 Menschen werden noch immer vermisst.