Prügel-Skandal beim Giro: Lopez schlägt Zuschauer!

Freilich: Der Zuschauer wird den handgreiflichen Wutausbruch des 25-Jährigen überleben, wenngleich mit ein paar Kratzern an der Seele. Und auch Lopez wird wohl mit etwas Abstand erkennen, dass er auch ohne diesen Sturz den Giro nicht mehr gewonnen hätte - im Gesamtklassement änderte sich ja an Lopez‘ 6. Platz nichts. Trotz des Zwischenfalls und trotz anschließender Probleme an seinem Rad landete er immerhin auf dem 18. Etappen-Rang. Ob es allerdings anderweitig Konsequenzen für den Kolumbianer - etwa finanzieller oder disziplinärer Art - geben wird, ist noch offen…