Bierlein macht aus Sektionschefs nun Minister

Das Kabinett der designierten Kanzlerin Brigitte Bierlein nimmt Gestalt an. Wie am Samstag durchsickerte, soll ein Großteil der Minister der Übergangsregierung bereits feststehen. Bestätigt wurden die Namen jedoch nicht. Vor der offiziellen Präsentation der neuen Minister werde man die in den Medien kursierenden Namen weder dementieren noch bestätigen, sagte ein Sprecher von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Wann die Präsentation stattfinden wird, steht noch nicht fest. Auffällig ist jedoch: Bei den kolportieren Namen handelt es sich um erfahrene Beamte, die in den diversen Ministerien zum Großteil als Sektionschefs fungieren.