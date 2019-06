Viktoria Wolffhardt im Kajak EM-Siebente

Am Sonntag hat Wolffhardt als Titelverteidigerin im Canadier-Einer noch eine weitere Medaillenchance. Im Kajak-Teambewerb hatte sie am Freitag mit Nina Weratschnig und Corinna Kuhnle Bronze geholt. Weratschnig war im Einzel im Halbfinale (17.) ausgeschieden. Ex-Weltmeisterin und Mitfavoritin Kuhnle schied bereits im Vorlauf aus und kam damit in der teaminternen Olympia-Qualifikation, die ansonsten nur noch die WM im September umfasst, bereits in Bedrängnis.