Autounfall: Pensionistin (89) schwer verletzt

Der Klagenfurter war mit seinem Pkw auf der Treffelsdorfer Straße in Magdalensberg unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Magdalensberg Straße übersah er offenbar das Auto der 89-jährigen Klagenfurterin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die Pensionistin schwer verletzt und sofort ins Krankenhaus geliefert. An den beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.