Musik, die Menschen weltweit miteinander verbindet

Ein Muss für alle Avicii-Fans: Gestern gab es im Gusswerk Salzburg die Möglichkeit, erste Sequenzen seines letzten Albums „TIM“ anzuhören. Salzburg wurde neben London und New York in die Liste jener 17 Städte aufgenommen, in denen Fans bei einer „Pre-Listening Session“ unveröffentlichte Songs hören konnten.