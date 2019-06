Notruf bei Polizei: „Alligator in meiner Küche!“

Mary Wischhusen (77) dürfte den Schrecken ihres Lebens bekommen haben, als sie um 3 Uhr früh nachschauen ging, was der plötzliche Krach in ihrer Küche zu bedeuten hatte. Denn der ungebetene Gast entpuppte sich als drei Meter langer Alligator. Wischhusen verbarrikadierte sich in ihrem Schlafzimmer, dann setzte sie den wohl auch für die Polizei in Florida nicht alltäglichen Notruf ab: „Da ist ein Alligator in meiner Küche!“