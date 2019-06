Alex Zverev übersteht Fünfsatz-Kampf gegen Lajovic

Tsitsipas kürte sich so zum ersten Griechen seit 83 Jahren, der das Paris-Achtelfinale erreicht hat, damals war Lazaros Stalios so weit gekommen. „Es ist schwierig, wenn du einen Tag später weitermachen musst. Das geht an die Psyche“, meinte ein erleichterter Tsitsipas. Der erst 20-jährige Weltranglisten-Sechste trifft nun in einem echten Hit auf den dreifachen Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka (SUI). Der Eidgenosse hatte in der am Vortag wegen Dunkelheit abgebrochenen Partie gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow mit einer 2:0-Satzführung übernachtet. „Stan the man“ siegte letztlich mit dreimal 7:6, im dritten Durchgang musste Wawrinka fünf Satzbälle (2:6-Rückstand im Tiebreak) abwehren.