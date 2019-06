Fünf Feuerwehren bei Garagenbrand gefordert

Großeinsatz für 91 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Laßnitzhöhe, Nestelbach, Krumegg, Langegg und Kainbach: In Nestelbach bei Graz brach am Samstag aus noch ungeklärter Ursache neben einem Wohnhaus in einer Garage ein Brand aus. Dabei fielen Traktoren sowie mehrere Autos, darunter Oldtimer, den Flammen zum Opfer. Die Kameraden bekämpften die Flammen unter schwerem Atemschutz. Die Brandbekämpfung gestaltete sich schwierig, da es zunächst zu mehreren kleinen Explosionen verursacht durch Spraydosen kam, weiters musste davon ausgegangen werden, dass Gasflaschen in der Garage gelagert waren. Das Wohnhaus wurde gerettet, die Garage brannte aus, der Sachschaden ist enorm. Verletzt wurde niemand.