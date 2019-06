Rose, Glasner & Co.: Spott für Run auf ÖFB-Trainer

Nicht alle Sportfunktionäre in Deutschland sind mit dem Run auf Trainer aus der österreichischen Liga glücklich. Der frühere HSV-Direktor Bernhard Peters etwa äußerte sich spöttisch. „Ich muss jungen Trainern empfehlen: Beginnt bei Ried oder Altach. Dann kommt ihr irgendwann zu Salzburg. Und dann wird gedacht: Oh, der hat aber viel gewonnen“, sagte Peters bei einem Fußballkongress in Köln.