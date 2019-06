Tote Katzen in Osttirol: Verdächtige ausgeforscht!

Am 27. Mai fand - wie berichtet - eine Passantin in Dölsach im Bezirk Lienz eine Tasche mit sechs Katzenkadaver darin. Nun teilt die Polizei mit, dass am Freitag Nachmittag zwei weitere verschlossene Hausmüllsäcke gefunden wurden, in denen sich sieben verendete Katzen befanden. Ein 76-jähriger Österreicher und eine 72-jährige Österreicherin konnten als Tatverdächtige ausgeforscht werden.