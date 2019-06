8400 Euro für eine gefälschte Karte in Madrid

Der Andrang ist extrem, jeder will eine Karte, doch zur Verfügung standen den beiden teilnehmenden Klubs nur 32.000 Karten. Für den Rest der Karten gibt es eine regelrechte Jagd. auf dem Schwarzmarkt ist die Hölle los. Genau davor warnte die UEFA jedoch in einer Mitteilung und genau darauf waren auch die spanischen Behörden vorbereitet. Die spanische Polizei gab an, das am Samstag versucht wurde, eine gefälschte Karte um 8400 (!) Euro zu verkaufen. Die Verkäufer wurden verhaftet.