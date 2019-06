Pensionist stellt 2 Räuber: Von Auto geschleudert!

Im Burgenland ist am Freitag ein 78-jähriger Pensionist von Trickdieben schwer verletzt worden. Während der Mann am Vormittag vor einem Supermarkt in Purbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) im Auto auf seine Frau wartete, stahl ihm ein Unbekannter Geld. Als der Pensionist sich dem Fluchtfahrzeug in den Weg stellte, wurde er mitgeschleift und schwer verletzt!