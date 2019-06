Bootsunglück: Suche nach Vermissten ausgeweitet

Beinahe-Tragödie bei Tauchgang

Tauchgänge waren bei dem hohen Wasserstand, der Null-Sicht und der starken Strömung weiterhin lebensgefährlich. So hatte der Versuch eines ungarischen Tauchers am Donnerstag fast zu einer Tragödie geführt, berichtete das Internetportal starthirek.hu. Sein Luftschlauch hatte sich beim Hinabsteigen an einer Leiter verfangen. Nur mit der Hilfe eines anderen Rettungstauchers konnte der Mann an die Oberfläche geholt werden, indem der Schlauch durchtrennt wurde.