Raufbolde durch Glasfassade gestürzt

Schere in Bein gerammt

Ebenfalls blutig, aber letztlich glimpflich, ist ein Streit zwischen zwei Arbeitskollegen in Wien-Liesing verlaufen. Zwei Friseure waren einander Freitagmittag aus unbekannten Gründen in die Haare geraten. Der 23-jährige Türke stach in dem Salon seinem ein Jahr jüngeren Opfer mit einer Schere in den Oberschenkel.