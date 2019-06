„Greta Thunberg ist auf dem richtigen Weg!“

Hier der Kommentar des Tages als Text:



Das mit der Klimaverbesserung wird schwierig werden, wenn man sich anschaut, was zur Zeit auf der ganzen Welt alles produziert wird, aus wie vielen Milliarden Löchern der Schmutz in die Umwelt, in die Atmosphäre geblasen wird, wie viele Millionen Tonnen Müll in den Gewässern der Welt entsorgt wird, wie viele Millionen Tonnen Pestizide weltweit auf den Feldern verspritzt wird, wie viel Millionen Tonnen Abrieb von Autoreifen vom Regen in die Natur gespült wird usw. Nur ein paar Kohlekraftwerke schließen und Plastiksackerl-Verbote bringen relativ wenig ... da muss mehr kommen! Die jungen Menschen, wie die Greta Thunberg, sind auf dem richtigen Weg, sie wollen nicht nur über Umweltschutzt reden, sondern den auch praktizieren ... der Weg wird aber kein Leichter sein ... ist aber ein lohnender Weg ... ist eine große Sache ...!