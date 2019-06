12 Rinder verendeten durch Schwefelwasserstoff

Eine Tiertragödie hat sich Samstagvormittag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Rietz in Tirol abgespielt: Zwölf Rinder verendeten - wie berichtet - vor einer Woche in einem Stall in Rietz in Tirol. Ursprünglich hieß es, dass die Tiere durch eine Kohlenmonoxidvergiftung ums Leben kamen. Doch laut einem Berich des ORF Tirol hat es sich um eine Schwefelwasserstoff-Vergiftung gehandelt. Das Land Tirol warnt jetzt vor dem Schwefeleinsatz bei Gülle.